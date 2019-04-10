綠舞豪華湖畔Villa。圖 ：綠舞提供

心舞會席－翡翠飛龍八幡捲。圖：綠舞提供

綠舞會席-野櫻鮭幽奄燒。圖：綠舞提供

四維航運旗下的綠舞觀光飯店與慧洋海運關聯企業百麗航運合作，首推「百麗輪高速航行度假專案」，14,600元起，今年8月底前入住綠舞Villa任一房型，即贈經典浴衣、抹茶體驗組合與百麗輪商務艙往返體驗票券。百麗輪為目前世界最快高速輪，自嘉義布袋出發至澎湖僅約70分鐘，再享春遊補助折抵500元，並加贈綠舞風呂泳池共用券。

多數人都有住進豪華度假Villa或是搭上高級輪船的夢想，若再搭配上美食饗宴，這絕對是人生清單中必打勾的項目！現在前往宜蘭綠舞國際觀光飯店，即能實現您的人生夢想。

即日起至108年8月31日前入住綠舞任一Villa房型，即可搭乘百麗航運雲豹輪出海遊玩，體驗高速客輪享受頂級的服務，貴賓們還能開啟尊榮度假模式入住獨棟Villa，另四月起綠舞的舞饌日式料理餐廳更大秀創意會席新菜色，將為您呈現最獨一無二的懷石料理，完美的旅程，就該跟著綠舞展開！

在綠舞廣大的日式主題園區中，坐擁一排高級度假Villa，其中最受歡迎之房型為「豪華湖畔Villa」，經典獨立一棟並分上下兩層，分別各有30坪的大格局，於一樓可享戶外湖畔庭院空間，近距離欣賞日式庭園，二樓則能眺望園區及蘭陽平原景色，感受時節變化之美，戶外皆有露天降板浴缸，提供旅客不一樣的沐浴體驗，客房全採日本和式風格設計，浴室內更打造全檜木浴缸，使貴賓們一進門，就迎來一陣淡淡檜木香，身心靈也就自然放鬆了！

另有「豪華庭園Villa」及「高級庭園景Villa」，上下兩層獨立分開，選擇一樓的貴賓們可享55坪專屬庭院大空間，而二樓的貴賓則能眺望最美園區景緻。

舞饌日式料理餐廳於綠舞開幕這一年來，深受賓客們的喜愛，在每一次菜單的更換上，主廚也更予以創新，完美詮釋其懷石料理精隨，這一次也不例外！本次菜單推出綠舞及心舞兩大會席，價格為NT$980元起＋10％，綠舞會席中的「野櫻鮭幽奄燒」精選新鮮鮭魚搭配日式柚子蘋果調配之醬汁費時醃製，再以燒烤方式呈現，入口時甜甜果香淡出，彷彿嚐到夏天的味道。

而心舞會席中的「翡翠飛龍八幡捲」背後更藏有深厚的日本飲食文化，八幡位於日本京都西南邊的郊區，以牛蒡為特色農作物，八幡燒便是使用當地牛蒡所做出來的美味料理，主廚將高麗菜包裹葛瑪蘭豬肉、牛蒡、紅蘿蔔、蘆筍等一齊蒸煮，最後淋上菠菜海草醬汁，甘甜又養身。若想親自品嚐宜蘭最經典之懷石料理，即日起至六月底，前來舞饌感受新味蕾。

(工商 )