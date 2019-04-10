員林鎮2015年改制為市後公共環境的維護與垃圾量激增讓清潔隊的人力變緊縮，近日為迎接桐花季，市公所10日委託多名易服社會勞動役到藤山步道幫忙打掃的工作，市長游振雄視察時也公開向市民喊話「環境是我們自己的」

，更呼籲「不要讓員林變髒了」。

游振雄、彰化地檢署主任觀護人蔡欣樺等一行視察易服勞動役工作的情形，同時感謝他們協助讓藤山步道變乾淨。公所清潔隊長白滄行透露，員林自從改制為市與184公頃重畫區開發以來，公共空間大幅增加與建設的進步讓環境維護工作吃緊，原有清潔隊的工作負擔至少增加出1倍，易服社會勞動役儼然已成清潔隊的好幫手。

拿著掃把與易服社會勞動役一起打掃步道的雜草，游振雄有感而發說，藤山步道生態很多樣，其中員獅亭瞭望平臺不僅可將員林市景全納入眼簾，甚至有機會遠眺臺灣海峽，是員林市的祕境與「後花園」，近年健行風氣日盛，假日人潮更是絡繹不絕，不過，有少數人隨意丟擲垃圾，是美中不足的地方。

(中時 )