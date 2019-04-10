婆媳紛爭一直是許多家庭難解的議題，韓劇《我也是媽媽》中就出現了戰力強大的「毒婆婆」，鎮日毒舌攻擊媳婦，讓患有不孕症的媳婦吃足苦頭，其中「毒婆婆的五大語錄」真的讓人看了超火大，讓許多觀眾氣憤不已。

《我也是媽媽》 惡婆婆毒語錄大集結

◎毒婆婆的五大語錄1：

「都是因為你上輩子造了太多業障，才會懷不了孩子。」

劇中豪門媳婦崔景晨（禹喜珍飾）因為婚後遲遲未能懷孕，一心急著抱孫的婆婆（尹美羅飾）帶著她到處拜神拜廟，要求媳婦一定要長跪祈求神明「消業障」才能順利懷上孩子。

◎毒婆婆的五大語錄2：

「嘖！生孩子又不是什麼難事，我光花在你身上的中藥錢都能蓋一棟樓了！」

眼看媳婦肚子還是一直沒有動靜，毒婆婆每日逼著媳婦喝中藥調養身體，但花錢還是花得很不甘願，一邊花錢一邊還要酸媳婦光吃藥的錢都能買棟房了！

◎毒婆婆的五大語錄3：

「檢查結果出來了嗎？到底是什麼問題，害你不能懷孕，為什麼懷不了孕？」

毒婆婆每日逼著媳婦到醫院檢查，這間查不出來就換下一間，咄咄逼人的追問媳婦究竟有什麼問題！讓不能懷孕的媳婦壓力大到不行，生不出孩子到底哪裡錯了？

◎毒婆婆的五大語錄4：

「我還好奇我兒子會帶回來的女人有多了不起，你一無是處，老公還這麼疼妳！」

與公婆同住的媳婦整日伺候兩老起居，卻還是被嫌棄什麼都不會，在毒婆婆眼裡媳婦怎麼樣都配不上自己的好兒子，非常可惡。

◎毒婆婆的五大語錄5：

「妳讓我們家斷了血脈？雖然對妳很抱歉，但妳還是離開這個家吧！」

生不出孩子彷彿是天大的過錯！婆婆竟然以此逼迫媳婦離婚，更誇張的是還幫兒子找好外遇的對象，豪門媳婦不好當，婆婆狂扯後腿，真的讓觀眾看了心酸又心疼！婆媳鬥法一直是許多戲劇愛用的橋段之一，但往往也都能命中癥結點，讓許多戲迷看戲看得超有感，就像發生在自己身上的際遇一樣。韓劇《我也是媽媽》4月17日起每週一至週五晚間8時在中天娛樂台39頻道播出。

(中時電子報)