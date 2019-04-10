台中市西屯區逢大路為逢甲大學及逢甲商圈鄰近居民通勤通學、出入往返的主要道路，經年累月使用下，路面龜裂不平、人行道路嚴重破損。台中市政府建設局投入預算進行改善工程，改善長度約256公尺，逢大路路平上月已完工，人行道改善工程預計本月12日完成。

市府指出，逢甲夜市是位於西屯區逢甲大學周圍的知名大型商圈夜市。以文華路、福星路為核心的區域；另延伸走進文華路可達逢甲旗艦夜市，目前是台灣規模最大的夜市；逢甲夜市的創新、多元的美食小吃，與基隆廟口夜市共同取得「台灣最美味夜市」頭銜。

建設局長陳大田表示，逢大路為逢甲大學及逢甲商圈鄰近居民通勤通學、出入往返的主要道路，年累月使用下，路面龜裂不平、人行道路嚴重破損；施工過程造成交通壅塞及噪音，感謝鄰近居民體諒，及交警協助指揮交通，減緩壅塞及通行不順暢情形，讓施工順利進行並提早完成。

陳大田強調，為加強宣導民眾接收道路施工訊息，市府均要求承攬廠商在工區周邊設置施工警告標誌，如有必要也會通知警廣播報施工路段；希望用路人事先知道路況，降低道路施工對交通的衝擊。

(中時 )