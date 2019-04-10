「我沒有意願參選」 吳敦義宣布棄選2020

國民黨主席吳敦義今臨時在中常會發表公開談話，正式表態不會參選2020總統。對此，前立法院長王金平受訪直言，吳敦義已經決定他在大選中的定位，從此就可以開始以大公無私的立場，啟動所謂提名機制的建立，「這是很好的事」。至於接下來何時要跟吳會面？王則說，都聽從吳敦義的安排，也盡力配合他。

國民黨副主席郝龍斌今在中常會後受訪也表示，如今初選辦法還沒通過，徵召機制也還沒完成，溝通、會面也還沒進行，（相關步驟）應該會緩下腳步來；對於如此一來是否會有更急迫壓力？王金平回應「不會」，一切都尊重黨中央的運作。

至於黨內外先前對吳敦義有所批評，認為他歹戲拖棚，但今日似乎表態滿輕快的？王金平表示「這很好」，開始啟動提名機制的建立，還有開始啟動各方面的必要協調，這是好事情。

媒體也問，國民黨黨代表發起連署支持徵召韓國瑜，是否成非常大的壓力？王金平說，還是尊重個人的意思及作法。是否仍堅持選到明年1月11日？王則說，一切都遵照提名機制走。

(中時 )