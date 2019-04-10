國立暨南國際大學校園生態豐富，學生機車道附近有穿山甲出沒，校方設置「穿山甲出沒注意」的告示牌，提醒學生放慢車速，不要壓到穿山甲，但也有關心生態的人士擔憂，這樣反而告訴大家這裡有穿山甲出沒，不肖人士恐會進到校園裡獵捕。

穿山甲是夜行性動物，主要覓食螞蟻為生，平日神出鬼沒，暨大鄰近淺山環境生態豐富的桃米、成功里，在去年曾有4次穿山甲活體出沒的紀錄，有的是被流浪狗追逐，而竄逃至機車道，校方宣導保育觀念多年，同學發現協助驅趕流浪狗，並通報通識中心，由有動物研究相關經驗的教師協助處理。

為避免車輛碾壓到穿山甲，暨大在機車道設置「穿山甲出沒注意」的告示牌，提醒同學騎機車經過相關路段時放慢車速，但因穿山甲相傳有活血散瘀、通行經絡、通乳、消腫排膿的功效，因此長期以來面臨違法獵捕的壓力，有關心穿山甲的保育人士擔憂，這樣反而告訴各界暨大有穿山甲出沒，反而會招來不肖人士獵捕。

長期關注校內穿山甲生態的暨大教師劉明浩表示，穿山甲晝伏夜出，會挖兩種洞穴，分別為覓食的蟻穴及較深的家穴，除非有流浪狗追逐等特殊原因，否則不容易被人類察覺，這幾年來學校有宣導保育相關知識，在今年6月間也計畫邀請專家來演講，著手調查穿山甲在區域的分布情形，並推行適合的保育措施，相信盜獵份子進到校園會很容易被同學們察覺。

(中時 )