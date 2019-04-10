夏天腳步逼近，令許多人腋下汗水直流。當汗液與皮膚表層的細菌接觸，就會散發出強烈異味。醫師表示，人體汗腺分為分佈於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺 （頂漿汗腺）。青春期受荷爾蒙刺激，頂漿汗腺發達的人會開始散發較強烈的味道，也就是狐臭。

桃園長庚醫院皮膚科主任黃耀立表示，根據臨床觀察，因狐臭而前往求診者，近8成為18-44歲青年。其中的原因在於，多數人在青春期時，受荷爾蒙影響開始出現狐臭，但在一定年齡後，頂漿汗腺顯得不那麼重要，因為皮脂腺開始散發老人味，將狐臭「平衡掉」。

黃耀立表示，遠古時期，人類藉由頂漿汗腺分泌的氣味來進行溝通或分辨敵我等行為，但語言出現後，其重要性已大幅降低，若是過於發達，反倒造成社交困擾。曾有一名嚴重狐臭的男大生，無論使用體香劑、制汗劑都無法解決問題。長久之下，與異性相處受挫，性格也開始轉變，甚至在教室大吼大叫、砸桌椅，最終退學。

根據「腋下多汗症的認知」以1308人為樣本的調查發現，近4成民眾會採用塗抹香水、止汗劑等暫時性方式抑制出汗；3成6民眾則選擇透過手術，永久性處理。

黃耀立表示，目前已有獲得衛福部食藥署認證的非侵入性療程，不需開刀，就可深度破壞汗腺，透過微波讓水分子自旋產生熱能的原理，將能量聚集在大小汗腺密集區域，一次性精準破壞汗腺，達到消除多汗、狐臭的問題。其副作用為使用麻藥後可能產生痲痹、腫脹問題，休息後即可恢復正常，費用落在7、8萬間。

(中時 )