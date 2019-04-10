台灣小姐高曼容前往羅馬尼亞參加2019Miss onelife國際大賽，第一階段比賽結果公布，入圍前10強，她特別穿著原住民傳統頭飾走台步。（圖／摘自Miss Taiwan臉書）

台灣小姐高曼容前往羅馬尼亞參加2019Miss onelife國際大賽入圍前10強，她隨身攜帶國旗，介紹自己的國家。（圖／摘自高曼容臉書）

出身南投縣埔里鎮的第9屆台灣小姐高曼容，前往羅馬尼亞參加2019Miss onelife國際大賽，第一階段比賽結果公布，高曼容入圍前10強，並拿下「最佳媒體獎」，下週即將進行決賽，她透過Miss Taiwan臉書向國人表示，在國際舞台聽見主持人用麥克風說出兩字並秀出國旗時，內心有著光榮與感動，她也會把握每個機會秀台灣名號和國旗，進行柔性外交。

21歲的高曼容是埔里人，曾就讀國立暨大附中，在學校參加儀隊，因身材高挑，擁有一雙修長美腿與甜美臉龐，高中時曾參加埔里鎮農會舉辦的2013年美人腿公主選拔，獲得第3名佳績，校內擁有很多粉絲，她自小學習舞蹈、長笛、鋼琴，高中唸語文實驗班，不僅英文好，也選修法文、日文，暨大附中的師長都對她印象深刻，台灣小姐奪冠時，她還向儀隊借制服拍照，也趁此機會與師長和儀隊的學妹相聚，傳授自己的經驗。

高曼容前往羅馬尼亞參加2019Miss onelife國際大賽，她把握每個機會秀台灣名號和國旗，進行柔性外交，8日確定進入前10強，更獲得最佳媒體獎，下週要舉行決賽，她盼能為台灣拿下最佳成績。消息傳來，許多鄉親為她感到開心，看她長大的曼暉舞蹈團長林秀芬表示，看到新聞感動！來自台灣埔里的女兒，台灣之光埔里之光曼暉之光，老師以你為榮。

高曼容透過臉書表示，當獲獎時刻聽到主持人大聲說出最佳媒體獎「Taiwan」真的很嬌傲很感動，眼眶泛淚還要裝作鎮定，這個獎得來不易，是網路分享數第一名加上所有媒體票選第一名，再次感謝一切，請大家繼續幫台灣加油，而在比賽活動期間只要排排站拍照，都努力爭取站在第一排，讓「Taiwan」的綵帶秀出，以隨時介紹自己的國家。

(中時 )