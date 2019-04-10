全家使用郵局便利包寄件流程圖。（品牌提供）

超商物流競爭激烈，全家便利商店最新與中華郵政合作，推出超商首創「郵局便利包店寄宅」服務，限定最高1.1公斤到宅配指定地址，特價45元起，目標以網拍小賣家為主力客群，希望年度可以達百萬件目標。

全家表示，消費者只要至FamiPort機台填寫寄收件資訊，這些包裹即會由物流體系收回倉，再由郵差送至指定地點，一般地區約2～4天可送達(離島與花東偏遠地區除外)，24小時的服務，讓不方便去郵局寄件的民眾也能就近使用。

全家目前的物流方式有店到店、店到店當日配、宅配，及新推出的郵局便利包店寄宅。全家表示，若需要一次搞定物流、金流的小賣家，可選擇店到店服務；若希望講求「速度」，可選擇店到店當日配；如果寄件物品小於1公斤以下，也不要求寄送速度快的話，可選擇較經濟實惠的郵局便利包店寄宅，希望擴增各項服務支援小賣家。

目前包裹共有兩款規格，一號包1元（16＊28公分）、二號包2元（23＊32公分），配送費用一號包特價45元（原價65元）、二號包特價57元（原價75元）。寄件後2～4天可送達，離島與花東偏遠地區，則為4天以上。若此次運作成效良好，不排除未來導入更多規格。

(中時 )