人類史上第一張黑洞照即將曝光，中研院也將在今晚9點進行全球直播。前文化部長龍應台還點出，天大突破竟比不過蔡賴口水，隨後，賴清德臉書有回應了，表示「關心國家大事 也要關注天下大事」。

人類史上第一張黑洞照今晚將曝光，由「事件視界望遠鏡」團隊發布與黑洞照有關的科研成果。前文化部長龍應台形容這是「天大的事」，她還酸說這件大事明明更重要，但她卻被「每天知道誰跟誰配、誰又『嗆』誰了呢？」煩死人了。她加酸說：「世界沒有比這個更重要的事了嗎？台灣沒有比這個更精彩的事了嗎？」

接著，行政院長賴清德就被引出來了，他跟進呼籲大家關心天下大事，賴清德在臉書上PO文說，「今晚9點有一件『天下大事』要發生，人類將首次公布宇宙黑洞的照片，這是人類對宇宙認知的重大突破！」

賴清德說，台灣參與「事件視界望遠鏡」計畫（EHT），利用最新科技、最好的影像解析能力，觀測到星系中的超大質量黑洞，這是人類歷史的一大步。台灣參與其中值得我們驕傲，科技合作也是一種國民外交，我要給中研院最大的喝采，也請國人同胞給他們最大的掌聲！

賴青德最後說，台灣的福衛七號是我們太空的驕傲，他也不忘特別強調，「我在擔任院長任內，曾簽署為期10年共259億的第3階段太空計畫，當初我期許科技部與太空中心，善用這筆預算讓台灣太空科技更精進、更自主，並協助產業發展，幫助生活各面向運用，讓台灣成為一個擁有更堅強太空科技的國家，並在世界的太空發展中，佔有更重要的一席之地，讓人類的科技不斷進步和超越」。

PO文一出，馬上吸引許多網友留言，「賴清德讓我們看見希望，更看見勝選希望！」、「賴神真的是賴神！賴總統加油！台灣人民要團結一心一致！全力支持賴總統！」、「加油，台灣真的需要你」、「關心國家，也關心天下大事 讚！」。

(中時電子報)