5月10日「金仙滷肉飯」首次進駐微風南京。（微風提供）

5月中下旬高雄名店「桃莉咖哩」在微風南京開台北獨家店（微風提供）

5月中下旬高雄名店「佐佐義CUCINA PASTA」在微風南京開台北獨家店。（微風提供）

全台獨家品牌「Fun Square押香包」5月中下旬進駐微風南京；北海道味增厚切豬排押香包是主打商品之一。（微風提供）

看好微風南京位在於金融辦公商圈區，有不少上班族群和家庭客層，且可發揮百貨集客力帶來擴大加乘作用嘉惠更多人，港式飲茶名店「糖朝」離開深耕16年的台北東區轉戰百貨，明（11日）前進微風南京4F，12日至5月12日提供1個月的好康優惠，包括開幕當天糖朝會員8折，與微風南京左鄰右舍當日成為會員除贈送100元現金抵用券外，還可享有全單9折，同步歡慶開幕並提前慶祝母親節。

此外，5月還有5家新餐廳加入，5月10日有首次進駐百貨的「金仙滷肉飯」，帶來炸排骨、蝦捲、魚丸湯等受歡迎的菜色。5月中下旬還有利用大量蔬果熬煮製成、再等候24小時慢時熟成的「桃莉咖哩」，與有SGS認證醬汁搭配義式熟面的「佐佐義CUCINA PASTA」，皆從高雄北上開台北獨家店；以及曾全面撤出台灣的日式料理「波天久」強勢回歸，並將推出台灣波天久獨家料理，和全台獨家品牌「Fun Square押香包」，標榜結合60年代與現代摩登的創意美食。

(中時 )