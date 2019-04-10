正值先前歐盟將中國大陸視為競爭對手後，大陸國務院總理李克強9日與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）舉行聯合峰會，中歐雙方在最後一刻就聯合聲明達成協議；中方承諾進一步開放經濟，並且深化與歐盟關係。

《美國之音》報導指出，中歐雙方長達7頁的聯合聲明中，涵蓋安全、外交與貿易問題，雙方承諾進一步開放市場，讓市場更為方便進入，以及無差別待遇，並全面落實《中歐合作2020戰略規劃》致力深化中歐關係。報導指出，這樣的措辭被視為中方在開放經濟上的讓步。

李克強在聯合記者會上表示，聯合聲明不僅有利於中國大陸的改革開放，也有利歐洲的團結和繁榮。他認為，歐洲企業將享有平等的對待，中國大陸不會強迫在華外國企業分享敏感技術，並準備處理產業補貼問題。圖斯克形容這是一大突破，表示這是艱難決定但最終富有成果，替中歐互惠夥伴關係確定方向。

上月12日，歐盟首次將中國大陸指定為「經濟競爭者」兼「體制競爭對手」，繼美國將中國大陸指定為需要打壓的「戰略競爭者」之後，歐盟將關注的焦點放在了中國大陸威脅上，故外界一度擔心此次中歐峰會恐重演兩年前因貿易爭端而拒簽聲明文件的憾事。

(中時電子報)