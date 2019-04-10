毒咖啡包顏色鮮豔，還印上電玩名稱，吸引青少年沾染毒品。（徐養齡翻攝）

毒咖啡包顏色鮮豔，還印上電玩名稱，吸引青少年沾染毒品。（徐養齡翻攝）

後車箱裝滿毒品。（徐養齡翻攝）

26歲戴姓男子9日晚間疑為搶快送「貨」，在竹北未打方向燈轉彎，遭警方攔停盤查，被員警聞出濃濃K味，經同意搜索車內，查獲總重2公斤700多公克、內含2、3級毒品成分的的毒咖啡包，依毒品罪嫌送辦。

警方調查，新竹縣竹北分局三民派出所員警黃政喆、陳正緯9日晚間8時許執行安居緝毒專案，巡邏經中正東路與仁義街口時，撞見26歲戴姓男子與19歲陳姓男子駕駛的轎車未打方向燈轉彎，基於安全考量將車攔停。

戴嫌面對盤查一度故作鎮定，但車上卻飄出陣陣K味，經其同意下車受檢，先是在手剎車旁發現沾有白色粉末吸管，另在車廂查獲5大包咖啡包，戴嫌左腳襪子內也有白色結晶物1包，經查也是K他命，被帶回派出所偵訊。

經初步篩檢，毒咖啡包含有2、3級毒品反應，總重達2公斤700多公克，包裝外表色彩鮮豔，包裝上印有小惡魔圖樣及西班牙語中含意為惡魔的「DIABLO」字樣，該字樣同時也是知名電動「暗黑破壞神」的英文名稱，研判是要藉此誤導青少年及孩童沾染毒癮。

戴嫌在篩檢結果出爐後，坦承毒品皆是他所有，訊後移送法辦，陳嫌尿液篩檢為陽性，依法裁罰。

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(中時 )