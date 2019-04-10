首次蛋捲成功，蔡清祥很心。（張孝義攝）

法務部推動的「援助家庭計畫」初具成效，曾經加入幫派，教唆殺人、吸毒、販毒的「大哥」劉祐誠，出獄後洗心革面經營烘焙事業，創業「大哥手作工坊」，成為新竹科學園區很夯的點心，讓劉祐誠享受紮實的辛苦成果。

國中就輟學的劉祐誠年少氣盛加入幫派，並且一路混到大哥級地位，手下小弟20多人，犯罪行為使他日進斗金，所以教唆殺人、吸毒、販毒樣樣來，最後在台南監獄度過了9年歲月，也在南監學會了製作蛋捲。

劉祐誠說，當大哥的日子也許很「神氣」，卻是高雄老家鄰居眼中的瘟神，他每次回家，老母親覺得羞愧不敢開燈，整個家中烏燈黑火，直到出獄後重新做人，再回家時看到燈火通明，他深深覺得走歹路，家人也蒙羞。

最初在新竹夜市擺攤，曾經一天賺不到幾百元，生活無以為繼，劉祐誠一度想走回頭路，但是想起當初家中母親為他不敢開燈，劉祐誠覺悟不能再走歹路，堅持辛苦的蛋捲事業。

經過台灣更生保護會新竹分會的輔導，提供無息創業貸款，添購生財器具，讓劉祐誠安心打拼事業，同時鼓勵他參加職訓，目前劉祐誠取得焙烘乙級證照，也運用各種機會及管道，協助推廣行銷，最重要的是劉祐誠的踏實誠懇，讓他順利抱回美嬌娘，贏得人生的春天。

現在劉祐誠的大哥蛋捲不但是竹科很夯的點心，他的麵包、蛋糕產品，消引者「不輸吳寶春」的反應，也讓他十分欣喜，他更希望能有機會回饋社會，彌補年少作惡對社會的虧欠。

在劉祐誠的協助下，法務部長蔡清祥獻出他製作蛋捲的「第一次」。（張孝義攝）

(中時 )