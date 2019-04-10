NCC針對3月中天新聞台因「播出太多韓國瑜新聞」等缺失，重罰中天100萬。婦聯會宣傳組長楊夢茹在臉書分享陳思的文章，該文痛批NCC已經毫無保留地侵害新聞與言論自由，與黨產會的違憲作法毫無二致。

陳思指出，NCC是一個獨立機關，是在「落實憲法保障之言論自由」，但是它不但不保障言論自由，反而承執政黨之意志，壓縮與阻礙新聞與言論自由，企圖造成寒蟬效應，以遂其長期執政之意圖；NCC主任委員詹婷怡未出席宣布處分媒體的記者會，最後「被請辭」，可見她的專業素養，仍然保持了最後的底線。

陳思表示，執政的民進黨把手伸進了名為獨立機關的NCC，無怪乎隸屬行政院的黨產會更毫無顧忌地公然搶奪人民團體的財產。

她點出，黨產會對一直以來從事敬軍、勞軍、慈善、公益的婦聯會，先在去年2月1日宣布認定為國民黨的附隨組織，凍結其財產，而認定的理由模糊籠統，缺乏實證，婦聯會提出行政訴訟，法院也確信黨產條例有違憲之虞，提請釋憲，同時停止訴訟程序。

陳思不滿說，黨產會不顧此案正在釋憲之中，又在3月19日作出決議，要把婦聯會財產收歸國有。去年10月4日，黨產會對婦聯會財產是否為不當取得財產的聽證會中，既不給婦聯會充分表達意見與實證的時間，半天就匆匆結束聽證，又不理婦聯會事後函請再舉行聽證的要求，逕自宣布沒收財產，專橫蠻幹，莫此為甚！

陳思強調，一個成熟的民主社會，人民權益保障的最後兩道防線，一是媒體，一是司法，民進黨政府無視這兩項寶貴的民主資產，肆意破壞，對中華民國的傷害無以復加！

(中時電子報)