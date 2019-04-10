外野手接殺飛球，三壘跑者伺機衝回本壘得分，這是一般人熟悉的「高飛犧牲打」，皇家快腿漢米頓（Billy Hamilton）卻有另一種版本。今天趁著隊友小孟德西（Adalberto Mondesi）打出中外野飛球，漢米頓竟從二壘奔回本壘，讓小孟多賺了一個意外打點。

狀況發生在皇家對水手的3局下，孟德西打出一個直飛中外野警戒區的深遠飛球，水手中外野手史密斯（Mallex Smith）在倉促後退之後，有些辛苦的接殺這顆飛球，還右膝跪地露出「好家在」的表情。

然而，漢米頓的雙腿早就蠢蠢欲動，看史密斯差不多就防守定位，漢米頓已經踩著二壘壘包，一接殺就開始起跑，他的目標可不只是三壘壘包而已，史密斯跪地接球還喘了口氣才回傳的隱形失誤，正是漢米頓所需要的些微時間，他從三壘到本壘只用了3.12秒，最後在捕手接球觸殺前先一步撲回本壘得分。

漢米頓（中）跑出神奇的高飛犧牲打，和隊友興奮慶祝。（路透）

「我們都知道這個球場有多大，進攻上就是盡可能的多搶進壘包，」漢米頓說：「而且他是背對球跑了很遠的距離，作為一個球員，你必須正確去解讀這些資訊，更何況他接傳球還多花了一點時間。」

根據統計數據，漢米頓有每秒9.17公尺的衝刺速度，比大聯盟跑者平均速度每秒多跑快1公尺（8.23公尺／秒）。他後來笑說，其實三壘指導員給他亮了綠燈，「但回去之後我告訴他，我根本沒再看他的指揮，我就是要衝，無論如何都不會停。」

(中時電子報)