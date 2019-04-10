韓團JYJ成員朴有天2017年退伍前被拍到和乳業創辦人孫女黃荷娜約會，一度傳出將在同年結婚，最後不了了之，去年更證實分手。近來黃荷娜捲入勝利夜店吸毒案，她向警方供稱是在藝人A的下藥逼迫下二度染毒，讓網友推測藝人A疑是朴有天，對此，朴有天稍早發聲明回應與此事無關，並開記者會正面澄清。

黃荷娜最近捲入勝利夜店風波，傳她曾供給勝利員工毒品，卻因家人和警界高層有關係，至今未受懲罰，醜聞一出南洋乳業隨即澄清和黃荷娜一家早無關係，被點名的警界高層也指不認識黃荷娜一家。而黃荷娜被捕後，稱2015年時第一次碰毒，因藝人A某趁自己熟睡時下藥逼迫才又開始碰毒品，警方透露己掌握A某身分，將在近期傳喚到案說明。

對於A某身分，不少網友都將矛頭直指曾和黃荷娜交往過的朴有天，他稍早開記者會證實，黃荷娜供出逼迫她吸毒的藝人確實是他，自己也因此收到調查部門的通知，對此，他重申自己絕無碰毒，並透露自己患有憂鬱症，平時會靠喝酒舒緩，也已接受醫師治療。

朴有天表示，去年和黃荷娜分手後仍不斷被對方騷擾，他考慮到女方曾陪他走過困難的時刻忍下了一切，如今卻被黃荷娜點名是害她吸毒的元凶，未來他會去警局誠實接受調查，強調會提前開記者會是希望親自澄清汙名，「一旦嫌疑被認定，不僅是藝人朴有天要退出演藝圈，更是對我整個人生的否定」。

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(中時電子報)