國民黨第10屆立法委員新北市第2梯次候選人提名登記10日止，共計有第五選區黃志雄、第六選區林國春、周勝考、第七選區柯志恩、第八選區張智倫、邱烽堯、第十選區林金結、李嘉進等8人登記，17日前召開協調會；其中第十選區前立委盧嘉辰原已領表，最後決定讓賢沒有登記，盧嘉辰說，成功不必在我，他會退居幕後，為黨繼續努力。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，下周將針對本次各區登記者舉行協調會，包括民調時間、方法與政見發表會等程序。

另外第3梯次預計在下周公告，預計會有第一選區（淡水八里林口）與第十二選區（汐止等），最後一波才是蘆洲、三重與新莊艱困選區。

本次登記的第十選區，原本李嘉進、林金結、盧嘉辰與黃永昌4人表態，但最後僅李嘉進、林金結完成登記程序，盧嘉辰領表未登記，黃永昌則未領表也未登記。

盧嘉辰說，成功不必在我，只要有人願意出來承擔出來選就好，自己拉拔的人選出來登記，自己就不便硬去競爭，他接下來將退居幕後為黨內提名人輔選，總統人選部分也會繼續支持王金平院長，與最後出爐的提名人選。

(中時 )