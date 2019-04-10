台南市二仁溪灣裡段河岸被棄置大批有害事業廢棄物，市府環保局初估處理費高達3.3億元。市議員許又仁10日質詢表示，第六河川局願意清除，但希望台南市提供暫時掩埋場地卻碰壁。環保局長林淵淙解釋，掩埋場依法不可暫置有害廢棄物，將爭取經費及技術支援。

不過，長期關心二仁溪汙染問題的中華醫事科大副教授黃煥彰則怒批相關單位互踢皮球，毫無作為，要求檢警調查及監察院追究推諉的官員。

許又仁指出，9日與一群環保人士前往二仁溪下游台17甲南萣橋旁，發現大批電阻、電路板等有害事業廢棄物被棄置於河岸。過去灣裡曾是處理廢五金的重鎮，全盛時期一個村莊就能日產黃金千兩，但處理後的廢棄物及藥劑，卻全由二仁溪承擔，也造成台灣第一起綠牡蠣事件。

許又仁認為，先前經濟部水利署第六河川局清除二仁溪台南與高雄兩岸各3公里共花費10億元，初估清除南萣橋旁有害事業廢棄物還需花費3.3億元，但希望市府環保局提供暫存掩埋場地卻被拒絕。

許又仁強調，有毒事業廢棄物不能再繼續泡在水裡面，越放會越毒，要盡快挖出並做好妥善處理。

林淵淙答詢表示，該局除去年完成相關河段採驗檢驗工作外，目前正積極配合環保署試驗篩分計畫，待有效資源化及去化管道確立後，將由水利署第六河川局清理。目前該局也要求河川局做好河灘地穩固，避免廢棄物被沖刷，防止汙染擴大，並積極請求環保署及水利署協助，爭取經費及技術支援，加速解決這些歷史共業。

環保局進一步說明，該局於2018年已針對南萣橋上游800公尺及二仁溪出海口附近裸露的廢棄物進行緊急清除打包189包，考量暫存空間已飽和及掩埋場依法不可暫置此類有害廢棄物，在尚無妥善去處之前，只能暫時以現地穩固的方式，避免廢棄物遭受沖刷。

(中時 )