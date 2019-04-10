突如其來的一個噴嚏、一次打嗝，都破壞約會氣氛，對有過敏症狀的人來說，卻恐怕是難以避免的窘境，嚴重的過敏甚至讓你對接吻都害怕，用餐到一半還可能送急診，難道過敏一族就不能享受浪漫嗎？五大絕招讓你免除尷尬！

想像一下這個畫面，兩人四目相接、深情款款，展開浪漫一吻，陶醉其中的你，卻突然喉嚨發癢、氣喘、咳嗽，難過到不得不掛急診，這是對花生嚴重過敏的人可能有的反應，要是出現在初次約會，恐怕是大大煞風景。

根據研究，花生在進食後，會在口腔中殘留好幾個小時，所以要是約會對象吃過花生，接吻的口水交換就可能啟動過敏反應。除了食物過敏，包括寵物過敏、乳膠過敏都可能急凍熱情火花，不妨參考以下幾招，讓你擺脫尷尬場面！

1. 誠實是最佳政策

最好在第一次約會、尤其第一次接吻前就開門見山告知過敏症狀，這不但能避免尷尬，必要時還能救自己一命。對方可以掌握你的過敏原，採取應對措施，像是上述的花生過敏，比起刷牙或嚼口香糖，接吻前數小時就避免食用花生，才能最徹底杜絕過敏。如果隨身攜帶相關藥物或吸入劑，最好也都告知對方，危急時候才能立刻派上用場。

2. 慎選初次約會的餐廳

精挑細選第一次約會的餐廳，別害怕對方覺得自己過於強勢，務必掌握選擇的主導權，最好是之前就造訪過的地點，確保菜單上有自己能吃的餐點。如果是沒去過的餐廳，也最好先預約，不但能事先告知餐廳人員自己的過敏情況，也可大致了解菜單內容，預做安排。

3. 耐心教育對方

如果順利開始交往，是時候慢慢告知更多相關知識。沒有過敏症狀的人，可能只在電視電影裡看過過敏反應，從起疹子、紅腫、呼吸困難、頭暈甚至昏倒都有可能。你必須告訴他哪些是你可能出現的反應，又該採取什麼急救方式。甚至可以直接寫下急救要點，讓他在最短時間內快速吸收。

4. 準備過夜？小心初見面的毛朋友

假使已經準備造訪他家甚至過夜，對貓或狗過敏的人得特別當心，尤其要注意不只貓毛、狗毛可能讓你打噴嚏，寵物的口水也有機會致敏。溫柔提醒他先徹底掃除一次，尤其地毯最可能藏污納垢，頻繁地吸塵或使用空氣清淨機都有幫助。

幫貓貓狗狗洗澡也能減少過敏原，或是乾脆先讓寵物待在其他房間。如果真的想和毛朋友見個面，最好避免擁抱或撫摸，接觸寵物後則記得用肥皂洗手，並隨後換掉沾到貓毛、狗毛的衣服。

5. 別讓乳膠過敏煞風景

少數人對乳膠過敏，因此害怕使用保險套，其實市面上仍有非乳膠材質的保險套，女性也可以選擇子宮內避孕器或避孕藥來避孕。特別要注意的是，不單是乳膠，保險套表面的粉末也可能透過空氣傳播，引起過敏反應，如果有這樣的症狀，務必諮詢醫師確認。也別害怕難堪，在親密關係開始前就及早告知另一半，討論避孕措施，別到了最後一刻才踩煞車，徒增尷尬。

資料來源：Women’s Health、Food Allergy Canada、Well+Good

(中時電子報)