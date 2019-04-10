台南市政府配合鐵路地下化提供拆遷戶專案照顧住宅，至今已有218戶交屋、95戶進戶。台南市長黃偉哲10日拜訪住戶時，除關懷他們生活的轉變與適應，也聽取大家的意見。至於尚未同意拆遷的民眾，黃偉哲強調，仍將以溝通為主，期盼大家能多體諒。

市府都市發展局長莊德樑表示，台南市鐵路地下化專案照顧住宅位於東區南台南副都心，興建地下2層、地上15層樓共366戶，去年初已完工。其中，符合申購資格的拆遷戶有292戶，扣除無申購意願28戶，實際申購戶數為264戶。經過3次公開申購作業，申購戶為247戶，總體申購率達93％，目前完成218戶交屋程序，交屋率近9成，有95戶進住。

黃偉哲上午前住照顧住宅拜訪住戶時，溫姓住戶表示，進住已經有一段時間，對房子的建材品質、設施、地點等條件都很滿意，也沒有什麼不習慣的地方。

黃偉哲指出，照顧住宅除了設施完善、建材優質外，最重要的是地理位置非常好，生活機能也相當完善，周邊囊括雙鐵、機場還有86快速道路跟台1線、國道1號，醫院、博物館、購物中心都具備，未來增值空間無限。住戶們用低於市價的價格買到照顧住宅，可以說是物超所值。

黃偉哲還認為，前市長賴清德用照顧住宅的方式來做，已是相當好的方法。至於還有少數不同意拆遷的民眾，市府會再努力看看；是否會走到強制拆除的地步？還要與主責的交通部協調。

黃偉哲表示，他可以理解住戶對住了很久的地方有感情，但都市發展到一個階段之後，鐵路切割了都市、侷限都市的發展，有必要調整時就必須調整，希望市民可以體諒，市府也會與少數幾十戶繼續溝通。

(中時 )