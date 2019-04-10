棄選2020展氣度！ 盡速徵召韓國瑜成吳敦義首要務

國民黨主席吳敦義正式宣布沒有意願參選2020總統，外界關心國民黨到底將由誰角逐總統大位，前立委邱毅直言，國民黨贏的策略只有1個，就是徵召韓國瑜，而且最佳時間點就是4月底、5月初。

邱毅在臉書發文表示，徵召的時機點若晚到國民黨已啓動初選程序，或已完成初選程序，徵召韓國瑜就形同4年前的「換柱」，必引起朱王強烈反彈，使國民黨出現實質分裂；但也不能要求韓國瑜投入初選，因為韓國瑜想為高雄多做點事，而且韓國瑜要顧及王金平和王系人馬的感受，畢竟他們在高雄市長選舉中都曾出過力。

邱毅指出，徵召最佳時間就是在4月底，最晚5月初，因為屆時民進黨初選已塵埃落定，若結果是賴清德出缐，在賴清德和柯文哲雙強夾擊下，國民黨徵召韓國瑜的必要性就成立了，韓國瑜投入大選的正當性也完備了。

邱毅認為，在4月底5月初之前，吳敦義有幾件事一定要做，包括有客觀參考價值的滾動式民調；與朱王溝通協調；與韓國瑜保持連繫和默契；替韓國瑜組建應對負面攻擊的危機應變小組；擴大國民黨智庫編組，隨時轉換成韓國瑜的政策研擬中心。

(中時電子報)