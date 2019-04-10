萬巒廢棄工寮 竟藏滿女大生「內在美」！ 17:042019/04/10 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 近期屏東科技大學附近宿舍，女性內衣頻失竊。（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東萬巒一處廢棄工寮內，竟然搜出61件女性貼身衣物！原來有一名內衣賊，鎖定屏東科技大學周邊宿舍，專偷女性內在美，怕被家人發現，才將贓物藏在廢棄工寮。 屏東科技大學附近宿舍，近2個月女性貼身衣物竊案頻傳，據聯合報報導，警方調閱監視器畫面，鎖定一台深夜連續進出宿舍的可疑車輛，昨天到潮州鎮一處民宅搜索，鄞姓男子見警上門坦承犯案，並帶警方到廢棄工寮起出61件女用內衣、褲及背心。除此之外，警方還在鄞嫌機車內查到偷竊財物、充電器等，依竊盜罪將鄞嫌移送偵辦。 (中時電子報) #工寮 #廢棄工寮 #屏東 #女性 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 古時女性內衣穿肚兜 下面穿什麼？ 09:302019/04/06 社會 愛屏東紋上身 成永恆記憶 04:102019/04/06 社會 男驚見室友遭女硬上生吞 網友熱議 00:022019/04/07 社會 超跑、重機耍帥 警方頻開罰 04:102019/04/07 社會 屏東好神 燈會展現多元信仰 04:102019/04/07 社會 骨質疏鬆 停經婦女殺手 04:102019/04/07 社會 西方花木蘭 美獨立戰爭英雄竟是女兒身 05:562019/04/08 社會 女性比男性長壽 世衛揭原因在此 13:102019/04/08 社會 嗆聲風波 連千毅主動出面向警方說明 14:232019/04/08 社會 屁屁夾緊藏毒品 警方機警識破 17:382019/04/08 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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