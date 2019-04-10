屏東萬巒一處廢棄工寮內，竟然搜出61件女性貼身衣物！原來有一名內衣賊，鎖定屏東科技大學周邊宿舍，專偷女性內在美，怕被家人發現，才將贓物藏在廢棄工寮。

屏東科技大學附近宿舍，近2個月女性貼身衣物竊案頻傳，據聯合報報導，警方調閱監視器畫面，鎖定一台深夜連續進出宿舍的可疑車輛，昨天到潮州鎮一處民宅搜索，鄞姓男子見警上門坦承犯案，並帶警方到廢棄工寮起出61件女用內衣、褲及背心。除此之外，警方還在鄞嫌機車內查到偷竊財物、充電器等，依竊盜罪將鄞嫌移送偵辦。

(中時電子報)