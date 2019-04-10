台南市的出生率在6都墊底，生育率最高的桃園市，因提供人工生殖技術等多項補助，得以逆勢成長。市議員陳怡珍10日質詢時，要求衛生局比照桃園市生育政策，研擬補助人工生殖經費。衛生局長陳怡答詢表示，會收集資料，提供相關計畫給市長參考。

陳怡珍指出，2016年台南市出生率是7.79，淪為6都最後一名；2017年再降為7.3；2018年更首度跌破7，來到6.57，再次在6都中墊底，顯示台南市促進生育政策遲未改善，甚至更加惡化，新生兒人數才屢創新低。

反觀6都生育率最高的桃園市，不僅提供人工生殖技術補助、孕前檢查服務補助、羊膜穿刺篩檢服務補助，更補助中醫孕前助孕調理及孕期養胎調理等5項健康幸福家庭措施，難怪生育率能在一片低迷中逆勢成長。

陳怡珍認為，現代人「生不出來」的現象逐漸浮現，年輕夫妻以人工方式幫助生殖功能越來越普遍。然而，不孕夫妻為了求子經歷許多辛酸血淚，不僅在經濟上造成很大負擔，心靈的折磨更是難以言喻。她呼籲衛生局能比照桃園市的生育政策，研擬補助人工生殖經費，幫助不孕夫妻求子，增加台南市的出生率。

陳怡答詢表示，目前衛福部也提出補助人工生殖的政策，最高10萬元，但只限於中低收入戶及低收入戶夫妻；台南市會收集資料，提供相關計畫給市長參考，為了生育率再努力。

(中時 )