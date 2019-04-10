楊乃文南下屏東參與屏東三大日音樂節。(屏縣府提供)

屏東「三大日音樂節」將在12日起，一連3天於屏東縣立體育館旁草地盛大舉辦，活動將有萬芳、楊乃文、A-Lin分別擔任3天壓軸，娃娃魏如萱更是產後首演，超強表演陣容完全不售票，讓歌迷免費入場，網友大讚「不用錢就可以進場，太佛心了！」。

繼2019台灣燈會吸引千萬人朝聖之後，緊接屏東三大日音樂節，屏東縣政府表示，三大日這3個字合起來就是春天的意思，屏東三大日今年邁入第2屆，為了滿足不同粉絲，音樂節特以復古、搖滾、文青為主題來打造。

首日「阿姨的少女時代」將播放經典歌曲MV，並由情歌天后萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲；第2日「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主，有小男孩樂團、Tizzy Bac及搖滾天后楊乃文；第3日「文青唱歌不啪呆」則邀請許書豪、蕭秉治(廷廷)、魏如萱、天生歌姬A-Lin。3天超強卡司就是要讓你度過一個既搖滾又浪漫的春天！

活動內容除演唱會外，還有屏東在地文創胖卡市集，主辦單位也提醒民眾，體育場旁仁愛路(勝利路至公園路段)將進行道路封閉，時間為4月13日零時至4月15日上午5時。相關活動內容、交通管制及停車資訊，可上屏東縣政府網站查詢。民眾除到場觀賞外，還能透過電視頻道MTV台、三立新聞網、Line TV、Live Me觀看精彩表演。

(中時 )