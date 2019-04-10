44歲黃小姐右側乳房罹患3．71公分乳癌，且有轉移現象，經化療將腫瘤縮小，再透過內視鏡乳房微創手術進行雙側乳房全切，因擔心乳房外在改變，嚴重影響自信心，立即植入最新水滴型果凍矽膠，自然垂墜感讓她術後也可以抬頭挺胸，重拾女人自信美。

「自己得到乳癌時，腦袋一片空白，覺得怎麼會發生我身上。」患者黃小姐說經過半年的術前乳癌化療及術後乳房重建治療，讓她整個人的心情和觀念都跟著改變，只要勇敢的面對，相信醫療，乳癌沒什麼好怕。

長安醫院副院長、乳房外科醫師吳嘉隆表示，患者經病理切片檢查結果，診斷是右側惡性乳癌合併淋巴腺感染，屬表皮生長因子陽性HER2。因右腋下淋巴腺感染，建議採「乳癌術前誘導性雙標靶加化學」治療，經18週共6次治療後，原本腫瘤從3．71公分縮小至1．5公分，減少15倍。

吳嘉隆指出，患者左乳發現有良性腫塊，患者擔心有可能罹患乳癌，希望保留乳房外觀，經建議後同意進行雙側乳房全切除及腋下淋巴腺切除，並做乳房重建手術，植入最新水滴型果凍矽膠，讓乳房外形較美觀。

吳嘉隆說，「水滴型果凍矽膠」手術方式透過內視鏡導引，取出乳房腫廇及乳腺組織，可同步進行乳房重建，不需分段進行，傷口小約5到6公分，對於乳癌患者進行乳房部分切除或全切除，同時合併乳房重建的患者而言，是一項新選擇。

(中時 )