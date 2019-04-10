中天新聞《文茜的世界周報》主持人陳文茜罹癌後仍樂觀面對人生，認為罹癌都只是小事，她手術前在自己主持的另一個節目Yahoo TV《茜問》節目中表示，不論發生什麼事都要相信自己就會康復。她幽默表示自己雖非「赴湯蹈火」，但也是「赴刀蹈火」的面對現實。陳文茜並跟四位來賓分享當生命被判刑，不再能為所欲為時，該如何調適心態的奮鬥哲學！

陳文茜在節目中掏心分享能樂觀面對疾病的關鍵因素，第一個原因是她長期在榮總93兒童癌症病房擔任志工，看過許多童齡癌友面臨癌症仍勇敢以對，甚至多數場景都是小朋友在安慰父母，或帶著微笑離開人世，因為他們是在濃濃的愛裡頭被祝福，覺得此生已值得。第二個原因是還沒有倒下，陳文茜認為生命裡頭一定有結束點，鼓勵來賓只要還有一口氣，就要抓緊機會做任何事。

髮型師來賓Tony認為，陳文茜曾參與過各種工作，包含政治、電視節目、唱片公司，是過去斜槓（slash）人生的代表，問她還有什麼事情想完成？陳文茜先幽默調侃自己是「flash」人生，因為職涯轉變很跳tone；隨後表示生病代表兩個意義，一是老了，二是提醒自己趁還沒倒下前趕緊做想做的事情，例如她想帶著愛犬搭遊輪環遊世界。

Tony認為陳文茜有點反骨，性格也有點叛逆和調皮，陳文茜反倒認為自己是不隨俗，所謂不隨俗並非指穿衣風格，而是指對於社會的見解，不會受到大眾影響，認為「錯就是錯，基於對自己的人生負責，從來不附和他人，但也因此必須忍受孤獨。」陳文茜認為真正的孤獨，是活在台灣這個媚俗的社會，連知識份子、教授、明星級的人物都會媚俗，欠缺哲學與獨立思考能力。同時，陳文茜也分享邱吉爾在政壇上的故事，告訴來賓「有話說就說，沒話說就不要說」，人生最大課題就是如何不取悅別人，當別人對你不高興時，該如何自處。

(中時 )