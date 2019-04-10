新北市長侯友宜（左）10日率團隊成員前往經濟部，拜會經濟部長沈榮津（右），沈、侯二人相見歡。（劉宗龍攝）
新北市長侯友宜（左）10日率團隊成員前往經濟部，拜會經濟部長沈榮津（右），沈、侯二人相見歡。（劉宗龍攝）
新北市長侯友宜（左）10日率團隊成員前往經濟部，拜會經濟部長沈榮津（右），沈、侯二人相見歡。（劉宗龍攝）
新北市長侯友宜（左）10日率團隊成員前往經濟部，拜會經濟部長沈榮津（右），沈、侯二人相見歡。（劉宗龍攝）

新北市長侯友宜10日率團隊成員前往經濟部，拜會經濟部長沈榮津，沈榮津拉著侯友宜一起走進大門，氣氛融洽。外界預估「核二廠用過核燃料乾式貯存場建照核發」是溝通主題。

(中時 )

#侯友宜 #沈榮津 #部長 #經濟 #拜會