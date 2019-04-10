《聽見家的聲音》發表會，玉山布農大叔合唱團吟唱傳統歌謠。（廖志晃攝）

玉管處長鍾銘山（左），頒獎給竹山秀傳醫院副院長莊碧焜。（廖志晃攝）

玉管處長鍾銘山（左），頒獎表揚績優員工。（廖志晃攝）

玉管處成立34周年，10日舉行處慶。（廖志晃攝）

玉山國家公園管理處成立34周年，10日舉行處慶，並發表介紹塔塔加山區的生態影片《聽見家的聲音》；玉管處長鍾銘山期許同仁繼續努力，擦亮玉山與國家公園2面金字招牌，讓玉管處持續邁步向前，開展新里程。

鍾銘山說，玉管處在1985年成立迄今，經歷921大地震、88風災等天災，在同仁持續努力復建下，已逐步上軌道，雖仍有諸多尚待復建，但不影響該處前進的腳步與績效的展現。近年來，以朝向核心保育生態永續、強化地方夥伴關係、環教解說文創加值、遊憩服務登山安全等4大目標推動發展，不論在環境教育、保育、遊憩等都累積豐碩的成果，同仁、志工及協力單位的付出，值得肯定。

鍾銘山指出，玉管處2018年完成玉山植物地質研究，持續監測氣候變遷對高山生態體系的影響；精進環境教育工作，積極推動志工參與並組成環境教育志工小組；另與南安有機農友共同推動學童食農教育及輔導當地居民成立Malavi工作小組，以網路行銷讓消費者認識友善土地之農產品等相關重要成果；在園區整體規畫部分，完成玉山國家公園計畫第4次通盤檢討公告及公開徵求意見，共辦理4場次說明會；並致力全面提升登山安全，更新山區通訊系統及建置急難救助設備，獲得2018年國家公園公共安全及經營管理維護督導考核第1名殊榮。

《聽見家的聲音》首映發表會，由玉山布農大叔合唱團吟唱傳統歌謠，藉由生態環境收音師，在塔塔加山區邂逅的人事物，帶領觀眾神遊其中，並透過自然界的聲音及影像，呈現豐富多樣的自然景觀及人文史蹟，讓民眾在輕鬆和諧的氣氛中，融入環境教育、生態保護及文化資產保存等意識，達到推廣宣導國家公園自然生態保育理念目標。

(中時 )