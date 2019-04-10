王金平回應吳敦義表態不選總統 17:442019/04/10 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平接受訪問回應國民黨主席吳敦義的談話。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於國民黨主席吳敦義在中常會中表示沒有意願參選總統，前立法院長王金平表示，吳敦義已決定他的定位，從此可用大公無私的立場啟動提名機制，以及各方面必要的協調，這是很好的事。 (中時 ) #吳敦義 #選總統 #王金平 #黨主席 #中常會 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳王會破局！ 王金平：尊重黨中央 15:422019/04/06 政治 名嘴爆：2020對戰藍軍 民進黨有4個假想敵 21:422019/04/06 政治 談黨務公開 吳敦義斥作秀 04:102019/04/07 政治 徵召韓不用初選？王金平：我有自己看法 12:212019/04/07 政治 羅智強退出總統大選 籲國民黨徵召韓國瑜 14:042019/04/07 政治 是否參選2020？吳敦義不回答 15:402019/04/07 政治 力拱韓卡朱王？尚毅夫：吳敦義沒放棄選2020 15:532019/04/07 政治 造王者肖想自己來 鬼迷心竅才這樣 01:132019/04/08 政治 蔡正元：如果黨主席是朱 韓有機會選2020？ 15:592019/04/09 政治 吳敦義要當歷史罪人或英雄？ 04:102019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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