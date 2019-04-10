高雄一名李姓男大生帶未成年小女友到警局，拿一副胸罩要告情敵性侵。沒想到胸罩驗出自己的DNA。高雄地院依對14歲以上未滿16歲之女子猥褻罪嫌，判李男6個月徒刑，可易科罰金18萬元。

李男2015年11月透過交友軟體BeeTalk認識了當時仍就讀國中的15歲少女，隨後雙方發展成男女朋友。交往期間，李男發現少女疑與一名呂姓男子發生性行為，憤而帶小女友報警控告對方性侵。

少女證稱，她先李男發生關係，相隔約兩三天後再與呂男發生性關係。李男知道她與呂男的事情後，堅持帶她去報案，並在當天將胸罩交給警察送驗，李男為了避嫌，報案前幾天只跟她牽手擁抱，沒想到胸罩沒洗，還是驗出李男的DNA。

少女在法庭上哀求，不想對李男提告，是媽媽堅持要告，不需要金錢賠償，希望法官可以輕判。法院審理時，李男辯稱他跟少女交往期間只有牽手跟擁抱，因爲覺得好玩、咬過少女胸罩才留下唾液，進而被驗出DNA。

法官依據少女證詞及胸罩證物，認定李男至少有猥褻少女的行為，考量他與少女是交往中的男女朋友，且已與少女家長達成和解並賠償，因此輕判他6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

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(中時 )