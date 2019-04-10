有民眾在烏日區旭光國小舊校園內裸拍，並將照片po上網路。(翻攝照片)

台中市烏日區已廢棄的旭光國小舊校舍竟成為裸拍勝地！有民眾在網路PO出裸拍照片、還註明是旭光國小，記者實地走訪，果真見到有男子在校園內做日光浴。居民則表示，常有人看到有男子赤裸走來走去，且因該處已閒置許久，憂心成為治安死角。警方則強調，將加強巡邏攔查、追查裸拍者身分。

這座位於成功嶺旁的舊旭光國小，早期是由民間捐地蓋校，但因部分土地未獲完全授權，且有地主希望將土地回收使用，台中市政府多年前決定遷校，而舊校區在2017年2月遷校後，2年來幾乎呈荒廢狀態、也乏人管理。

網路日前就流傳，有人在旭光國小校舍內裸拍並PO網，裸拍範圍包括教室外、司令台的國旗旁、操場上的翹翹板或盪鞦韆等遊具，有部分照片只見到男性裸體、但也有幾張可見到裸拍人的臉部，該PO網者不但大方裸露全身，還註明拍攝地點、並寫著「1年1班今天剛入學」等字樣。

記者實地走訪舊旭光國小，廢棄的小學內果真見到數名男子走來走去，校門口處疑似有盯哨者見到陌生人、立即走進校內通報，而再往內走，可見到在荒廢的校舍、叢生雜草中，有2名男子並肩席地而坐，其中一人只穿著內褲、正在做日光浴，一旁洗手台內則丟棄許多便當空盒、飲料空瓶。

該名男子見到記者詢問，只簡單表示，台中市沒有地方可以做日光浴、也沒沙灘曬太陽，才會跑到廢棄小學內「曬太陽」。而男子神情自然、似乎不覺得這樣的行為有何不對。

附近居民說，去年就常有人見到陌生男子在校園內赤裸、遛鳥，也曾看到員警來查看，但似乎都無法掌握住他們裸露的情況，甚至有住在旁邊、來餵食雞的阿婆表示看到不雅景象，感覺相當無奈。

台中市議員陳世凱指出，旭光國小廢棄已2年，相關單位卻遲遲未做處置，使得廢棄校園成為裸拍勝地，不但民眾觀感不佳、且易造成附近民眾驚嚇，因其地點偏僻，更憂心未來可能成為治安死角，市府應積極檢討舊校地利用的問題。

警方表示，日前曾接獲民眾通報前往查看，但未見到有人裸露、裸拍，未來將加強巡邏攔查，也會追查裸拍PO網民眾身分、函轉教育局查處。

台中市教育局則說，旭光國小舊校舍土地雖為私有，但目前舊校園仍由學校代為管理，將與學校、區公所等相關單位協調是否封閉該處校園或開放民眾運動使用，未來，私有土地歸還地主後，剩餘市有土地將提交都市計畫審議後決定使用用途。

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(中時 )