日前有媒體曾擔憂陸歐間分歧很多，以至於陸歐領導人會晤後無法達成聯合文件。不過，聯合聲明在9日順利發表。大陸外交部發言人陸慷表示，這展現了陸歐加強團結協作的決心。

陸慷表示，4月9日，大陸李克強總理同歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克共同主持第21次大陸—歐盟領導人會晤。雙方積極評價中歐關係在各領域取得的進展，一致認為大陸和歐盟在深化互利共贏的務實合作方面擁有廣泛共同利益，在維護多邊主義和開放型世界經濟、反對單邊主義和保護主義方面擁有共同立場，在完善全球治理、維護世界和平與穩定方面擁有共同目標。陸歐關係的長期穩定健康發展符合中歐雙方的利益，也有利於世界的和平與穩定，對世界將產生重要積極影響。

陸慷指出，國家間存在分歧很正常。陸歐之間對一些問題看法不盡相同也很正常。但陸歐雙方發表的聯合聲明表明，陸歐之間的分歧完全可以通過對話協商妥善解決，體現了陸歐全面戰略夥伴關係的高水平，體現了中歐之間的團結合作，也體現了互利共贏的精神。

陸慷表示，作為世界兩大穩定力量和兩大主要經濟體，陸歐雙方承諾支持多邊主義，尊重以聯合國為核心的國際法和國際關係基本准則。在當前複雜多變的國際形勢下，這份聯合聲明體現了陸歐在多邊主義受到挑戰之際加強團結協作的決心，其意義超越雙邊範疇。

陸慷強調，陸方願同歐方共同努力，落實好本次會晤共識，推動陸歐合作不斷邁上新合階，也為世界和平與繁榮作出更大的貢獻。

(中時 )