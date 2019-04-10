這是阿里山最早的7-11，20年前就開始照顧觀光客及居民健康，而且全年無休，颱風天也照常看診、接生。

青翠山巒間雲霧繚繞，粉嫩櫻花捎來春天訊息，嘉義阿里山隨四季遞嬗的迷人風景，每年吸引兩百萬觀光客不遠千里而來。除了美景，令人驚艷的，還有全年無休、24小時待命的醫療服務：樂野醫療站及香林衛生室，這也是全台唯一有兩個24小時醫療站的山地離島IDS（山地離島地區醫療給付效益提升計畫）計畫地區，由天主教聖馬爾定、嘉基、奇美及竹山秀傳4家醫院負責，不但深受當地居民肯定，連國外觀光客也讚不絕口。

年初，一位美國女士特地上山向醫療團隊致謝。原來，她的母親在2018年11月到阿里山遊玩，當天氣溫很低，母親到飯店後因水腫、呼吸喘急送衛生室，經醫生初步處置，評估需送往山下醫院治療，立刻由護理人員陪同搭救護車，一路顛簸，直到把患者安全送達平地醫院。

奇美醫學中心醫學部緊急醫療系統科主任郭炳讓，去年開始支援位在阿里山森林遊樂區的香林衛生室，他常碰到因身體不適前來求診的外國觀光客，他們很訝異台灣在高山也能有周全的醫療服務，譬如經驗豐富的急診專科醫師值班，「這位比較特別，是女兒親自上山把糖果、餅乾送交到醫護人員手中，」雖然當時並非他值班，但收到禮物時，他也很感動。

全年不打烊的高山緊急救護好重要

阿里山是著名觀光地標，但交通不便，如同山地離島偏遠醫療，最難的是人力及持續性。親自走訪，才發現全天有醫生候診的醫療站有多重要。

阿里山海拔2216公尺，平均氣溫與平地相差12～20度，遊客上山常見高海拔低溫造成的頭暈、頭痛、呼吸困難、喘或胸痛症狀，或是車禍外傷等，尤其花季人潮眾多，一天甚至可以有五例以上的車禍受傷急診，郭炳讓說。偶爾可見到心肌梗塞、中風等緊急狀況，如果要送到山下就醫，通常需要兩個多小時車程，緩不濟急。郭炳讓就曾有過及時診斷出飯店員工急性腹膜炎，緊急轉送山下醫院的案例。

即使在山上，慢性病人出了狀況也可迅速得到控制，不必緊張。「很多人不知道自己的父母在吃什麼藥，」郭炳讓說，現在有健保署醫療資訊雲端系統，不管住在花蓮還屏東，健保卡一刷，所有醫療紀錄一目瞭然，包括所有用藥、檢驗及就醫狀況，是不是有高血壓、糖尿病等都能看得到，因此可協助醫生迅速判斷是否有心肌梗塞風險或其他問題，趕緊轉送救回一命。另外像碰上桃芝、納莉颱風豪雨、八八風災侵襲，以及小火車翻覆等重大災害事故，醫療站更一肩扛起救難任務，減少許多人員傷亡。

走進阿里山公路61公里處，燈火通明的樂野醫療站，1998年由聖馬爾定醫院承接任務，是全國第一個最高海拔的24小時全年無休的山地醫療站，入口處的門診牌上。每周七天早中晚三診全有醫師駐診，連續20年從未間斷。

阿里山醫療站20周年，健保署副署長李丞華(左五)與支援醫療團隊合照。(圖／聖馬爾定醫院阿里山醫療站提供)

高海拔，對看診醫生來說也是挑戰

「這些都是我們的寶貝，」聖馬爾定醫院院長陳美惠不捨地拍拍醫生肩膀說，它們過年值班，家人就到山上一起陪過年；或是颱風天連續值班，醫生打著點滴也要繼續上班，實在辛苦。

曾在颱風天幫忙接生，參與樂野醫療站服務十多年，聖馬爾定醫院家主任陳志誠坦承，二十年來院內家醫科也曾碰過醫師不足窘境，譬如一半以上的醫生離職，但考量偏遠地區不能缺乏醫療，因此僅調整業務範圍，並未中斷支援。根據統計，二十年來服務人次已超過70萬。

「醫生不是光有熱情，還要看體質能否適合高海拔地區，」郭炳讓提到，去年奇美醫學中心剛加入阿里山緊急醫療救護工作，每周四、五會到香林衛生所駐診服務，他去年來過八次，每次清早五點二十分出發，搭計程車直奔上山約兩小時二十分，連續看診值班兩個晚上，「不是每個人身體狀況都受得了，」他說，剛開始有熱情參與的醫生不少，但後來往往因為不適應高海拔，會感到頭暈、想吐而放棄，郭炳讓自小就在山林裡跑跑跳跳，比較沒有適應上的問題。

左為天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠、右為聖馬爾定家醫科主任陳志誠。(圖／聖馬爾定醫院阿里山醫療站提供)

但，即使路途遙遠、行醫不易，但仍有人願意堅持下去。

「在這裡有當醫生的感覺，」陳志誠靦腆笑說，山上可不像大醫院，隨時可以轉診他科，醫生得學會臨場反應並控制全場，包括外傷縫合、接生等，全都得自己來。他曾碰過喝農藥自殺、車禍輪胎痕整條壓在臉上等各種緊急狀況，也曾一次連續支援三天，山裡雖然挑戰多，但也讓他找回當醫生的初衷。

還有更多的20年，阿里山醫療站的這盞明燈，將持續守護這座美麗山林、照亮更多人。

(中時電子報)