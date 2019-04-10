網遇野生林青霞，大讚女神親民。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

影壇美人林青霞上月難得返台，為她主演電影《滾滾紅塵》數位修復版宣傳，林青霞睽違5年在台北亮相，舉手投足滿是巨星風采，私下的林青霞依舊超亮眼，近日就有網友在網上透露，三天兩遇野生林青霞，女神不只大方合照，還親民給粉絲拉手，網更是大讚：「她的皮膚好滑，軟軟的！！好溫柔！！」

有網友在網上發文，透露自己分別在上周的兩場白先勇講座遇到女神林青霞，透露第一次是在洗手間遇到林青霞，她不只欣然同意拍照邀約，林青霞拍照前還大方拉著粉絲的胳膊，該網友還興奮直呼，自己整整一分鐘都挽著林青霞的手，大讚女神：「她的皮膚好滑，軟軟的！！好溫柔！！」

而該網友第二次遇到林青霞時，更是被女神圈粉到不行，當時網友看到林青霞被圍著拍照，驚呼：「青霞姐，你真的好美啊」，沒想到林青霞下秒看著她們說：「你們倆也很漂亮啊」，被女神誇獎，更是讓網友激動到不行。

(中時電子報)