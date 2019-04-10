花蓮上騰工商柯煥奕（左起）、彭俊揚、徐昀弘3人通過飛機修護乙級檢定，寫下校史新紀錄。（許家寧翻攝）

上騰工商飛修實習工場，提供學生實際動手維修場地，提升維修經驗值。（許家寧翻攝）

東台灣唯一設有飛機修護科的上騰工商，繼去年誕生花蓮首位通過飛修乙級高中生，校內引進早年活躍空軍的F-104星式、F-5E虎式戰鬥機讓學生動手維修，今年全國飛機乙級修護檢定，「飛修三劍客」彭俊揚、柯煥奕、徐昀弘一舉連中三元，刷新校史新頁。

從小就對戰機深深著迷的柯煥奕說，校內飛修大樓羅列曾活躍台海上空「小老虎」之稱的F-5E虎式戰鬥機，還可以摸到曾參與台海最後空戰「一一三空戰」的F-104星式戰鬥機，實習維修模擬飛行器、起落架、儀表、氣鉚釘等，讓他相當興奮。

彭俊揚則說，在學長曾維德拿到乙級證照之前，覺得只有聰明絕頂的神人才有可能在高中階段辦到，通過丙級為了準備對高職生難度更高、不易取得的乙級檢定，除了學科，最大的難題就是拆裝飛機儀表，密密麻麻的零件，光看書與影片還是一頭霧水。

飛修科主任陳志宏表示，乙級檢定除需擁有丙級並超過800小時訓練，術科測驗包括機件保險、白鐵鉚合、鋼繩張力量測、儀表拆裝、軟硬管拆裝及飛機360度檢查等，難度頗高，相當於大專程度，4年前才開放高中生報考，上騰近兩年連續有學生通過檢定，相當不易。

校長溫智雄表示，飛修科延攬前華航波音737型發動機工程師陳志宏、花蓮401聯隊前維修技師郭文進、高敏源，以豐富的實務經驗輔導學生考取證照、至各大航空公司參訪見學，讓優秀學生「畢業即就業」，還是業界及軍方爭相高薪挖角的對象。

(中時 )