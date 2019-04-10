環太平洋國際廚藝大賽指定貴妃魚作食材，也是這次順利簽訂合作備忘錄的花蓮在地產品。（張祈翻攝）

以黃金蜆聞名的花蓮立川漁場，近年來貴妃魚養殖有成，被選為今年環太平洋國際廚藝大賽指定食材，今天更在「海峽兩岸美食文化論壇」，與大陸3間餐飲集團簽訂合作備忘錄，預計每年將有10萬公斤貴妃魚銷往四川、安徽。

清澈活水養殖的貴妃魚，又稱金鐏、銀鱸，原產地為澳洲的國寶魚，花蓮立川漁場2003年開始飼養，經過多年研究，讓貴妃魚成功在漁場內定居、繁衍，更通過江醫師魚舖子190多項無污染檢驗。

立川漁場指出，貴妃魚非常挑水質，若水質不佳，魚肉就會帶有一股土味，每條魚需要1年時間養成，5、600公克大小最適合烹飪食材，肉質鮮美，無細骨暗刺，曾獲選國宴指定食材，也是今年兩岸廚藝大賽的指定料理食材。

中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會今天在花蓮舉辦「第9屆海峽兩岸美食文化高峰論壇」，邀請國內5縣市及大陸12城市的餐飲酒店參與，同時間也加碼舉辦為期2天的「環太平洋國際廚藝大賽」邀請社會組、學生組好手齊聚交流廚藝。

論壇開幕典禮中，ㄠ麻子公司董事長趙躍軍、銀灘餐飲集團董事長周子鈴、安徽悅雅江南春酒店董事長朱鋼代表和立川漁場總經理蔡志強簽訂合作備忘錄（MOU），預計每年採購10萬公斤貴妃魚銷往四川、安徽等餐飲業使用。

徐榛蔚表示，感謝美食評論家梁幼祥老師促成這次盛事，為花蓮在地的貴妃魚、四川藤椒油繫上紅線，往後在四川將有更多人認識、品嚐花蓮優質的農特產品，也提供在地產業合作平台，致詞中不忘行銷花蓮，邀請大家來花蓮大口深呼吸，感受大山大海的壯闊。

(中時 )