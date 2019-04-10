海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸分布圖。（防檢局提供）

3天3起海漂豬染非洲豬瘟！繼昨（9）日檢出連江縣南竿海漂豬非洲豬瘟病毒陽性，非洲豬瘟中央災害應變中心今日表示，4月7日金門縣料羅南石滬公園岸際發現之海漂豬也檢出病毒陽性，另外，4月9日於金門縣銅牆山岸際發現海漂豬也是陽性反應，但因仍在基因定序，結果明天才會公布。應變中心說，金門豬肉製品即日起暫停輸出至少1周。

應變中心表示，金門縣金湖鎮羅南石滬公園岸際7日發現1頭漂流上岸死亡豬隻，經家畜衛生試驗所檢驗，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與大陸分離病毒株相似度達100％；因金門縣鄰近大陸福建省九龍江出海口，研判為大陸漂流過來。

該海漂豬發現地點半徑3公里範圍內有6場養豬場，經公所獸醫師臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測，即日起暫停金門縣豬隻及產品輸往台灣及其他離島至少1周，但經查核通過之7家公司於今年4月9日前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心副指揮官黃金城表示，9日於金門縣金城鎮銅牆山岸際發現海漂豬也檢出病毒陽性反應，但仍在做基因定序，預計明天確認結果，9日至11日3天3例海漂豬檢出非洲豬瘟，可見大陸疫情仍嚴峻。

黃金城指出，入境豬肉製品檢測非洲豬瘟病毒迄今完成1270件，來自大陸佔1173件、越南97件，檢測陽性案例共38例，其中36例來自大陸，2例來自越南，大陸肉品檢出比例仍高，看不出有疫情趨緩跡象。

他並表示，目前大陸西藏、新疆已發生疫情，除海南島以外，全國30個省市區已淪為疫區，越南則通報了23省、211例，預期東南亞國家泰國、緬甸未來也可能出現疫情，因其國界間無天然屏障，一旦這2國出現疫情，考慮將其緊鄰的馬來西亞來台班機也納入手提行李100％檢查。

(中時 )