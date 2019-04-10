王丹質疑演講規格 韓國瑜怒：勿淪綠打手

高雄市長韓國瑜昨(9)日啟程訪美，將到哈佛大學和史丹佛大學演講，但遭大陸民運人士王丹質疑非演講。對此，前立委孫大千直批：王丹「知識份子的傲慢」，並譏諷「趕快買張機票回中國大陸去實現理想吧！」

孫大千在臉書表示，韓國瑜這一次訪美行程最主要的工作是為了行銷高雄，拜訪兩所大學只不過是附帶的行程。韓國瑜從來就不覺得有什麼了不起，更沒有覺得去哈佛大學就是「上天了」。

孫大千質問王丹，為什麼書讀得不夠多，就要被嘲笑是「劉姥姥」？王丹雖是哈佛的校友和研究員，也沒必要在這裡趾高氣揚，耀武揚威吧！王丹不要因為多讀了幾本書，就以為可以囂張狂妄的去嘲諷批評一位來自於基層的政治人物。是哈佛的校友就了不起嗎？是費正清中心的合作研究員就高高在上嗎？

孫大千指出，王丹這一番談話，不僅僅是羞辱了高雄市民，也羞辱了身為主人的哈佛大學。韓國瑜身為高雄市長，正在腳踏實地的為高雄市民打拚努力。

孫大千反問王丹身為一位遠走海外的流亡人士，又為他自己故鄉的人民做了什麼？要王丹趕快買張機票回中國大陸去實現理想吧！

(中時電子報)