歐洲科學院士Janusz Kacprzyk教授受邀到淡江大學演講。（淡江大學提供）

淡江大學長年強化國際學術競爭力，已故創辦人張建邦與曾任校長的妻子張姜文錙共同設立的「熊貓講座」，邀請各領域國際學者蒞臨演講，今（10）日商管學院管理科學系邀請歐洲科學院士Janusz Kacprzyk教授主講「兩極端使用者證詞和意圖下的多屬性／標準決策」，近400名淡大師生及學者到場聽講，反應熱烈。

Janusz Kacprzyk教授在演講中指出，現今在決策理論與分析上，行為決策是一門獨立的研究學科，應用於經濟、金融和管理等領域，將來能將行為決策、數據和計算能力實際開發機器學習的程度，藉由內部許多相連的機器學習系統對周圍環境資訊進行感知以及時反應並提供周遭一系列可能不確定性的預測與變化。

淡大管理科學系主任曹鋭勤表示，Janusz Kacprzyk教授是國際知名決策分析及模糊集合理論與應用專家，目前擔任包括波蘭國家院士、歐洲科學院士、電機電子工程師協會院士等要職，學術生涯至今已發表過600多篇論文，被引用次數高達23884次，是學術界決策分析領域的指標性學者。

(中時 )