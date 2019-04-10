「麥克」豐原總部仍持續運作，但旗下2個分館已經轉賣，還有其他分館也傳出求售消息。（王文吉攝）

「麥克」黃姓負責人出面澄清「我沒有跑路」，並承諾會儘速解決欠薪問題。（王文吉攝）

麥克健身生活館爆發資金周轉不靈，坊間傳言大甲館也要求售，但總部鄭重否認。（王文吉攝）

台中山線健身俱樂部龍頭「麥克健身生活館」因資金周轉不靈，去年底陸續爆出欠薪消息。有2名離職教練匿名向本報投訴，謝姓負責人明明已經變賣2家分館，卻不解決欠薪問題，根本故意擺爛。還有女員工日前到分館追討薪水，和現場主管一言不合，氣得掀翻桌椅。

麥克健身館前身是麥克單車健身館，2014年在豐原大道成立豐北館，之後陸續擴展豐原太平洋館、上楓館、中清館及后里館等，甚至海線地區也有據點，全盛時期旗下共有6家分館，可以說是台中山線地區的健身俱樂部龍頭。

「麥克」自去年底開始，后里館、太平洋館陸續傳出延遲發薪及欠薪。離職男教練向本報投訴指出，「麥克」去年9月開始欠薪，有20多名員工參加勞資調解，總金額將近300萬元，第1次調解同意分期支付，他在2月初拿到第一筆，之後就沒下文，他仍有10萬多元沒拿到。

另名女教練表示，「麥克」積欠她8萬多元薪資，負責人轉賣上楓、中清館經營權，據說共賣了3700萬元，這些錢難道沒有辦法支付薪水嗎？負責人甚至還對外聲稱自己已經破產。

記者前往「麥克」位於豐原的總部詢問，黃姓負責人坦言確實有「欠薪」情況，並無奈表示，公司教練、業務掛勾變造合約，盜領高額業務獎金，4年來發生8次，總計掏空6000多萬元，已經對涉嫌偽造文書的80多名員工提告。

黃姓負責人也說，公司發現員工詐領獎金後，事後教練團一哄而散，教練課沒人上，導致會員解約，損失1800多萬元，已提告80多位離職員工偽造文書，正在法院訴訟階段。

黃姓負責人解釋，並沒有惡意拒付員工薪水，他變賣上楓、中清館，就是為了解決債務問題。這些錢除了支付廠商貨款、房租、水電、勞保、稅務等，也處理了70％薪資。一開始欠薪1000萬元左後，現在約剩200多萬元，會在3個月內清償完畢。

台中市勞工局主秘書羅群穆表示，「麥克」未準時發薪，去年至今已經開罰4次，總罰款金額24萬元，經勞資爭議協調，負責人承諾3月31日要發薪水，確實沒如期發放，勞工局會全力協助勞方訴訟要回薪水。

(中時 )