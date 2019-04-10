國定古蹟基隆二沙灣砲台現存四門仿製大砲，其中一門因軸承損壞，導致砲口下垂，文化局已在現場拉起警示帶，由於鐵金屬仿砲重量可觀，目前正在尋覓修復專家詢價中，也呼籲遊客勿靠近，以免發生意外。

興建於1886年的二沙灣砲台，是首任臺灣巡撫劉銘傳建造，德國人設計並透過英商怡和洋行購買，共配有阿姆斯托朗後膛8吋砲一門及6吋砲二門，面朝基隆港扼守海防，門額題字為「海門天險」，是基隆重要的文化資產及地標。

文化局在尋找修復專家時發現，歷史記載的8吋砲，與現在置於梅園的阿姆斯脫朗後膛8吋砲是一樣型製，但現存仿製大砲的比例明顯不符，小砲雖然比例稍正確但卻仿製成前膛砲型式，顯然仿錯。

文化局詢問文資專家後推測，二沙灣砲台園區內現在的4門火砲，應該是民國64年間，台南市政府以億載金城興建100週年為由，仿製大、小砲，而二沙灣砲台可能也是當年一起仿製建造，應該是大時代下的一個美麗的錯誤。

對於這一門仿錯的砲，文化局表示，目前正在尋覓修復專家與訪價作業中，但由於鐵砲重量大，需要機具輔助抬起才能修繕，但是機具無法進入國定古蹟園區，恐需要一筆可觀的經費。

此外，文化局也會設立說明牌，提醒遊客歷史上這美麗的錯誤。至於未來仿製大小火砲的去留，文化局將會廣納各方專家學者與民眾的意見，從長計議。

(中時 )