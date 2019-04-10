現場信徒眾多，不少民眾排隊「鑽轎底」。（張亦惠攝）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動10日下午1時許抵達新港鄉崙仔橋，現場信徒眾多。（張亦惠攝）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動10日下午1時許抵達新港鄉崙仔橋，現場信徒眾多，新港小鎮湧入近10萬人，嘉義縣長翁章梁上午至現場迎接信眾，12點左右離開，北上開中執會，由副縣長吳容輝、奉天宮董事長何達煌等人接駕，現場信眾萬頭攢動，相當熱鬧。

大甲媽遶境是台灣每年的宗教盛事，新港鄉民沿途提供飲用水、西瓜、痠痛貼布、素膳等供信徒使用，許多民眾也排隊等著「鑽轎底」，新港小鎮熱鬧非凡。

大甲媽祖遶境至新港今年已是第32年，吳容輝、大甲媽進香總領隊顏清標、立委蔡易餘、新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌等人在迎賓台虔誠上香祈福，祈願媽祖保佑國泰民安，風調雨順，遶境隊伍稍事休息後，下午經中庄前進新港市街，晚上10點駐駕奉天宮。

嘉義縣長翁章梁上午至現場關心後，離開北上參加民進黨中執會，有地方人士表示，大甲鎮瀾宮媽祖自1988年開始遶境進香到新港奉天宮，歷任嘉義縣長何嘉榮、陳適庸、李雅景、陳明文及張花冠皆親自至崙子大橋橋頭迎接，今年翁章梁在媽祖抵達前到現場關心，卻缺席迎媽祖儀式，是30年來頭一遭。

大甲媽將在11日上午8時在奉天宮廟前廣場舉行祝壽大典，現場人潮預估超過10萬人，夜晚10時在正殿舉行回駕大典後，起駕回程。

(中時 )