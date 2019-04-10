劉祐誠的實在，感動妻子成就姻緣，夫妻共同打拚。（張孝義攝）

經法務部援助家庭計畫協助創業成功的「大哥」劉祐誠，生命中的貴人卻是職司摘奸發伏的新竹地檢署檢察官許大偉，經由許大偉的協助，劉祐誠不但獲得更生保護會的幫忙，更找到生意的重新定位，讓劉祐誠充滿感謝。

在新竹夜市見到劉祐誠的第一眼，許大偉的印象是「誰這麼丘，敢用大哥當招牌」？當許大偉趨前出示證件，劉祐誠一度懷疑自己又做錯了什麼事，被檢察官「找麻煩」，不過，深知「一監一特色」的許大偉直接道出劉祐誠是否來自台南監獄，雙方攀談後開啟了彼此的友誼。

許大偉直接告訴劉祐誠，蛋捲不適合在夜市經營，當得知劉祐誠創業遇到的難題，許大偉熱心轉介更生保護會新竹分會提出協助，同時為劉祐誠出主意。

為了讓劉祐誠「知彼知己」，許大偉帶著劉祐誠吃遍新竹的知名西點，並且細心的分析比較，每當劉祐誠創造新口味，許大偉肯定是首位品鑑師，而大哥手作工坊的創新作品，經常被許大偉「打槍」；許大偉自豪的說「連我這關都過不了，怎麼面對消費者」？經由許大偉的吹毛求疵，劉祐誠的產品一直維持高水準。

許大偉要求劉祐誠維持產品的品質，絕對不能摻假，並且帶著劉到竹科開發客戶，終於在竹科獲得好口碑，而劉祐誠的實在，也感動了他的妻子，成就美好姻緣，讓劉祐誠在家庭事業都順利。

許大偉說，最初的一個小動作能幫助到劉祐誠，讓他很高興，他也規勸有心從事公益回饋社會的劉祐誠，先站穩腳步再回饋社會，才是穩定長期的發展。

(中時 )