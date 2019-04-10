快要退休了，但我的錢夠嗎？現在的人動不動就活到100歲，我的退休金花光了該怎麼辦？這是許多現代熟齡族的心聲。

中信銀行個人金融執行長李玉秋建議，與其讓理財不完備的擔心襲捲原本安定的生活，不如趁早開始打造適合自己的退休理財，第一步是充份利用金融業者的家庭理財健診服務，從退休、醫療、家庭責任、傳承、子女教育、目標規劃等六大需求，試算應備、檢視已備和缺口分析。

「退休規劃並不是高資產或很高金額才需要的服務。我們的客戶絕大多數是中間階層。我想多數人應該做的是，真正找一位顧問幫忙分析，你退休後想要過怎麼樣的生活? 你大概需要多少金流來支應? 你現在的缺口在哪裡? 你怎麼樣用現在的財富來創金流，幫你彌補缺口? 」李玉秋分析。

中信銀協助管理的私校退撫金自主投資平台多年，李玉秋由此經驗指出，如果還在工作時，能每個月利用自提6%的稅務優惠來提撥，平均來說，若以最保守的年報酬率1.8%來估計，退休時每個月可以多領8000元，如果積極操作，每年投資報酬率介在5%的目標區域的話，平均來說退休時每個月可以多領2萬。

「所以長期去做、有紀律投資可以補足（政府提供的）退休金的不足。」李玉秋指出。

(中時電子報)