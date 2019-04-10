林姓泳客攻擊男童後態度惡劣，嗆替男童出頭的人都要負責任，並逼問路人個資。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣竹南鎮1名9歲男童10日走路上學途中，經過竹南運動公園泳池大門前看見55歲林姓泳客，疑似不滿黑狗擋路，出腳踹狗洩憤，男童上前勸說「不可以對小狗這樣」，不料卻遭林男掐脖推向門外，並疑似推擠、喝斥男童，要他下跪道歉，造成男童右膝擦挫傷，男童母親帶孩子驗傷後，保留法律追訴權。

男童母親在爆料公社發文，內容指兒子在上學途中被1名男子攻擊還踹膝蓋，幸好當時路人報警處理。她提到，兒子特別鍾愛上下學途中的1隻黑狗，因為他看見那名男子欺負狗，且揚言要「殺狗、吃狗肉」才上前制止，不料男子惱羞成怒攻擊他，要他下跪道歉，造成孩子身心受創。

影片中林男對於攻擊男童的舉動毫無悔意，他怒嗆目擊路人「沒有傷的話，你們這些人我要抄起來，你敢替他出頭，責任你就要背」隨即一一逼問路人個資，更嗆「你算什麼東西」警察來也一樣，更對男童說我教你是為你好，憑什麼長輩大小聲，嗆男童「你去驗傷告我」。

眾多路人目擊事發經過，林男嗆驗有傷就來告，並與趕來的學校老師起口角。（巫靜婷翻攝）

目擊者表示，林男先是嫌狗太胖，要牠不要再吃了，之後作勢出腳踹狗，男童路見不平上前對林說「不可以對小狗這樣」，反遭林男掐脖推他出大門監視器拍不到的地方，並抓住他的手、踹他的腳要他下跪道歉，路人攙扶男童到一旁的座位休息，並報警通知學校老師到場。

游泳池業者表示，林男平時行為舉止正常，近日常到泳池游泳，常對游泳池養的黑狗「歐熊」不滿，而男童則是相當喜愛歐熊，有時候還會拿小東西或雞腿給牠吃，對牠愛護有加，當時櫃台人員見狀追出去制止，林男才作罷。

竹南派出所所長張志欽表示，該案涉及《兒少法》不方便詳細說明，男童母親當時向警方表示不願做筆錄並暫不追究，警方仍將傳喚林男到所說明，做進一步釐清。

林姓泳客不滿游泳池養的黑狗「歐熊」已久，10日上午再度作勢要踢狗。（巫靜婷翻攝）

(中時 )