聯合國9日發布報告表示，若英國無協議脫離歐洲聯盟，歐盟和英國較小的貿易夥伴將損失慘重，北京和華盛頓卻可能「漁翁得利」大撈一筆。

聯合國貿易和發展會議（UN Conference on Trade and Development, UNCTAD）在新報告「無協議脫歐：貿易贏家和輸家」（No-deal Brexit: the trade winners and losers）是在英國首相梅伊（Theresa May）懇求歐盟領袖延長脫歐大限，避免英國4月12日無協議脫歐之際發布。

報告警告，英國若真無協議脫歐，「英國的市場進入條件就會大幅改變，對已開發和開發中國家皆然」。英國市場目前占全球貿易額約3.5%，去年英國從世界其他地方進口的商品價值則有近6800億美元，半數來自歐盟國家。若英國無協議脫歐，這些歐盟國家將失去對英國近350億美元的出口。

此外報告強調，英國也是眾多開發中國家的重要貿易夥伴，拜歐盟優惠方案之賜，這些國家的出口迄今仍享極優惠的市場進入條件。若脫歐協議完善，過渡期也長，英國的貿易夥伴就有時間協商新雙邊協議，來取代不再適用的歐盟協議；但若無完善的協議，現在享有優惠市場進入的國家就將蒙受其害，現在被課重稅的國家則會因此受益。

與此同時，中國對英國出口卻可能增加102億美元，美國對英國出口也可能成長53億美元。聯合國貿易和發展會議國際貿易部門主管寇克韓密爾頓（Pamela Coke-Hamilton）表示，「一旦英國拋下27個歐盟夥伴，非歐盟國家對英國市場出口的能力也會跟著改變。」，且英國若無協議保護目前的優惠貿易夥伴，「中國或美國等主要出口國的相對競爭力就會提高，從而侵蝕市場占有率」。

(中時電子報)