美國在二戰的第一場主動出擊行動「杜立德突襲」(Doolittle Raid)，對美國而言是「最黑暗日子裡的第一枚星火」，最後一名成員理察‧科爾(Richard Cole)週二辭世，享壽103歲。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，「杜立德東京突襲者協會」主席湯姆‧凱西(Tom Casey)向空軍時報證實，科爾於週二早上在聖安東尼奧的自宅中去世。他的兒子理察、女兒辛蒂都在身邊送他最後一程。

凱西說，科爾將葬在阿靈頓國家公墓，告別式計劃在德州聖安東尼奧 - 蘭多夫聯合基地(Joint Base San Antonio, JBSA)舉行，這個基地是陸空軍共用基地。

科爾在杜利德空襲行動中，擔任的正是吉米杜利德上校("Jimmy" Doolittle,當年是中校)座機的副駕駛，正好見證了行動的全部，絕對是重要的歷史人物。

杜利德空襲是美國在珍珠港事件後，首次在日本本土發起的反擊。16架B-25米契爾轟炸機，由大黃蜂號航空母艦(CV-8 USS Hornet)載運，送到日本以東約650浬的海域出擊，攻擊東京與名古屋等地，雖然炸彈不多、破壞效果不算大，但是這是在珍珠港事件發生後四個多月，美軍對日本的實質性破壞，有效的提高了美國人的士氣，並向日本人民發出了一個信號-美國絕不可欺，已可以打擊日本本土。

科爾在晚年，仍被視做傳奇英雄、歷史見證者。2016年，美國空軍部長邀請他出席Air Space Cyber會議，由他做見證，宣布下一代的匿蹤轟炸機B-21將被命名為「突襲者」，這是對歷史的致敬，也是精神的傳承。2017年佛羅里達州的哈伯爾營地(Hurlburt Field)當中的第319特種作戰中隊大樓，改名叫理察E柯爾大樓。

第319特種作戰中隊大樓，改名叫理察E柯爾大樓。(圖/美國空軍)

去年9月7日，他滿103歲當天，美國空軍參謀長戴夫·高登菲(Dave Goldfein)和他的妻子在清晨時打電話給他，祝他生日快樂。

科爾出生並在俄亥俄州代頓市，也在當地成長。在2016年接受採訪說，他從小就對飛行感興趣，經常騎腳跳車到陸軍航空兵基地觀看飛行，到了1940年11月，決定入伍參加陸軍航空兵，在完成培訓後，分配到第17轟炸大隊。

1942年2月初，26歲的被轉移到南卡羅來納州，在那裡他看到了「尋求志願者」的公告，他立即自告奮鬥參加，在佛羅里達州艾格林空軍基地(Eglin Air Force Base)接受秘密訓練，主要是練習B-25的短距起飛。他說：「B-25通常需要大約3000英尺(900公尺)才能起飛，但是他們訓練要在500英尺(152公尺)就可起飛。當未來的海軍上將亨利米勒(Henry Louis Miller)開始教他們如何從航空母艦上起飛時，他們就猜到將要前往太平洋，將戰鬥帶到日本。

在大黃蜂號甲板的B-25轟炸機群。(圖/美國國會圖書館)

在密集的訓練時，原本兒科爾搭檔的飛行員病倒了；另外杜立德中校所搭檔的副駕駛也無法飛行，於是因緣際會之下，科爾成了杜利德的副駕駛。

為了減輕重量，B-25被剝去了所有多餘的設備，包括自衛的砲塔，並加載了額外的油箱，使容量增加到1,100加侖。他們於1942年4月2日從加州舊金山灣區阿拉米達港口(Alameda )出發，兩天後被告知他們將襲擊東京。

科爾回憶「我們非常興奮 – 最重要的是，很高興知道我們要做什麼。當我們知道任務時，心境反而平靜下來，專注於任務。」

搭載B-25的是大黃蜂號航艦，同行的還有企業號航艦，負責護衛任務。就在日本外海，遇到日本警衛船後，意識到日本可能會因此而發現這場突襲，於是綽號「公牛」的海軍指揮官威廉海爾賽(William Frederick Halsey, Jr)決定提前完成任務，這是個伏筆，大多數B-25都沒有足夠油料。

他們在經過四個多小時後到達日本，飛行的平均高度約為200英尺。當杜立德和柯爾接近東京時，正好天氣晴朗適合轟炸，為防止爆炸衝擊波，轟炸機拉高到到1500英尺再投彈。科爾說，日本經過一段時間才反應過來，防空火力朝向他們攻擊，但轟炸機受損很小。

完成轟炸後，機隊向西南飛行，準備降落在中國的浙江忂州機場，打算在當地加油，並繼續飛到中國西南大後方。但是他們遇到了各種麻煩。首先進入中國後，天氣極差遇到了嚴重的暴雨，而且機場方面沒有被告知美軍會來。科爾說「中國守軍有聽到過他們的引擎聲，但並認為他們是日本人，所以把機場燈光關掉了」機組人別無選擇，只能飛行直到燃料耗盡，然後迫降。

科爾的降落傘被卡在距離地面12英尺的松樹上。脫困後向西步行走到一個中國村莊，在那裡科爾重新遇到其他隊員，他們也被中國守軍與居民所救，隨後國軍接走他們到四川後方。

科爾說，杜立德擔心他的大膽任務被視為失敗，因為所有的飛機都墜毀，許多機組員也走失。最終有3名飛行員在迫降時喪生，有8人被日軍抓獲。

科爾在2016年的演講表示，突襲東京絕對是「戰爭的轉折點」。雖然這16架轟炸機沒有造成太大的破壞，但是他們的行動促使日本暫停侵略腳步，從澳洲和印度撤回部隊，以支撐中太平洋，隨後日本將兩艘航艦轉移到阿拉斯加(荷蘭島佯攻行動)，並且準備攻擊中途島，結果美軍在中途島戰役上狠狠的給了日本一擊。柯爾說：「從那時起，日本海軍就處於劣勢」。

科爾和其他突襲者隊員獲得了傑出飛行十字勳章，杜立德獲得了榮譽勳章。

(中時電子報)