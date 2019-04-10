國民黨主席吳敦義今天表態沒有意願參選2020總統，長期關注藍營動態的文化大學新聞系主任胡幼偉說，現在只剩「獨孤求喬」(指前立法院長王金平)，但「喬可喬，非常喬」！

國民黨內三個太陽，其中黨主席吳敦義表態無意參選2020總統大選，主張徵召高雄市長韓國瑜的胡幼偉說，前新北市長朱立倫曾說過，徵召韓國瑜他會支持，所以現在只剩「獨孤求喬」。

儘管王金平受訪時不改參選意志，但胡幼偉在臉書表示，「獨孤求喬」，喬可喬，非常喬啊！若對王金平提出承諾並委以重任，他樂觀預測，王金平應不會硬拼到底。

(中時 )