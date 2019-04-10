吳敦義不選 他說太陽們只剩「獨孤求喬」 18:212019/04/10 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平接受訪問回應國民黨主席吳敦義的談話。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義今天表態沒有意願參選2020總統，長期關注藍營動態的文化大學新聞系主任胡幼偉說，現在只剩「獨孤求喬」(指前立法院長王金平)，但「喬可喬，非常喬」！ 國民黨內三個太陽，其中黨主席吳敦義表態無意參選2020總統大選，主張徵召高雄市長韓國瑜的胡幼偉說，前新北市長朱立倫曾說過，徵召韓國瑜他會支持，所以現在只剩「獨孤求喬」。 儘管王金平受訪時不改參選意志，但胡幼偉在臉書表示，「獨孤求喬」，喬可喬，非常喬啊！若對王金平提出承諾並委以重任，他樂觀預測，王金平應不會硬拼到底。 (中時 ) #王金平 #參選 #吳敦義 #胡幼偉 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 超小英？網驚：韓這領域總統級！ 13:222019/04/07 政治 挺到底！藍營8黨部表態非韓不可 13:472019/04/07 政治 是否參選2020？吳敦義不回答 15:402019/04/07 政治 韓國瑜和許淑華合體 廟宇秒成粉絲會 15:522019/04/07 政治 對照韓國瑜去年跑行程影片 這些話讓人眼眶濕 05:292019/04/09 政治 韓國瑜提前赴美訪問 韓：獅子搏兔完成美國行 23:372019/04/09 政治 到熱炒朝聖「香辣韓國瑜」 他吃完秒變臉 00:022019/04/10 政治 吳敦義捧殺韓國瑜 04:102019/04/10 政治 吳敦義要當歷史罪人或英雄？ 04:102019/04/10 政治 一圖看韓國瑜今昔人氣差異！李正皓吐真心話 09:462019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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