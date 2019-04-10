大陸「難吃的瓜子」名稱逆向操作，在網路爆紅，去年中秋節曾有人走私近400包，企圖以3倍售價轉賣被查獲，更引起注意，家樂福看準話題火紅，5月起獨家引進，核桃味、原味、焦糖味3種口味都有，預料將引起搶購。

「難吃的瓜子」講究水煮、沒有防腐劑，標榜唯一工廠登記、SGS合格檢驗，經「六道風選、一道手選、百煮入味」。「難吃的瓜子」出自1981年成立於福建省晉江市的旺瓜食品，旗下產品涵蓋炒貨、堅果及水果乾製品，如西瓜子、葵花籽、花生、開心果、扁桃仁、灰棗和芒果乾等。

(中時 )