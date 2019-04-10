大陸難吃的瓜子網路爆紅 家樂福5月獨賣 17:462019/04/10 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 家樂福5月起獨賣「難吃的瓜子」，有核桃味（左起）、原味、焦糖味3款，有兩種包裝，大包裝500g／199元、小包裝120g／99元。（家樂福提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「難吃的瓜子」名稱逆向操作，在網路爆紅，去年中秋節曾有人走私近400包，企圖以3倍售價轉賣被查獲，更引起注意，家樂福看準話題火紅，5月起獨家引進，核桃味、原味、焦糖味3種口味都有，預料將引起搶購。 「難吃的瓜子」講究水煮、沒有防腐劑，標榜唯一工廠登記、SGS合格檢驗，經「六道風選、一道手選、百煮入味」。「難吃的瓜子」出自1981年成立於福建省晉江市的旺瓜食品，旗下產品涵蓋炒貨、堅果及水果乾製品，如西瓜子、葵花籽、花生、開心果、扁桃仁、灰棗和芒果乾等。 (中時 ) #大陸 #難吃的瓜子 #家樂福 #5月 也許您會感興趣 推薦閱讀 油菜籽淪為犧牲品 04:092019/04/07 生活 誠品室內樂節將登場 聆聽俄羅斯傳奇、琴迷歐巴 13:532019/04/08 生活 家樂福藝術節 相揪來去宜蘭玩3天 18:442019/04/08 生活 家樂福年度藝文盛事 揪厝味藝術節4／19登場 04:102019/04/09 生活 家樂福藝術節揪厝味 04:102019/04/09 生活 桃園南崁土地5月標售 富旺早盤股價漲幅近3％ 10:512019/04/09 生活 向大陸漁民索賄 海巡3官員判囚定讞 11:362019/04/09 生活 高雄20元蛋包飯 不敵租金飆漲5月熄燈 12:152019/04/09 生活 基市公幼首度電子化 5月4日起線上登記 15:182019/04/09 生活 《國際油價》獲利了結，周二國際原油自五個月高點回跌 10:172019/04/10 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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